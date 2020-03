Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausreichend Wasser zum Löschen

Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz gerufen, es brennt. Dann die fatale Situation: Das Löschwasser wird knapp. – „In Teilen der Kernstadt als auch in den dazugehörigen Ortsteilen gibt es, was die Löschwasserversorgung anbelangt, zum Teil nicht unerhebliche Defizite“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Es sei das Ergebnis einer vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Situationsanalyse. Gesetzlich haben die Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe unter anderem für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen.

Um sich der Problematik anzunehmen, gebe es unterschiedliche Lösungsansätze, die im Einzelnen oder auch in Kombination mit nicht unerheblichen Investitionen verbunden seien. Nur drei Beispiele: größere Tanklöschfahrzeuge, Löschwasserteiche, Zisternen. Die Fraktionen Die Linke und SPD brachten in den Stadtrat einen Antrag ein, dass das Gremium den Bürgermeister mit der Erstellung einer Konzeption zur Löschwasserversorgung, die die jeweiligen Vor- und Nachteile gegenüberstellt und somit eine Entscheidungshilfe darstellt, beauftragt. Soweit die Konzeption nur durch Fremdanbieter erstellt werden kann, seien entsprechende Angebote einzuholen. Der Stadtrat stimmte zu.