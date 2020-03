Ausschreibung für Kontaktbereichsbeamte in Vorbereitung

Die Stadt An der Schmücke kann weiter auf einen neuen Kontaktbereichsbeamten hoffen. Wir haben die Ausschreibung der Stelle angeregt“, sagte am Dienstag der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Karl-Heinz Schmid, dieser Zeitung. Damit drängt die örtliche Polizeiführung auf die Neubesetzung des verwaisten Dienstpostens für einen „Kobb“ in der Region, wie die Kontaktbereichsbeamten auch genannt werden.

Die bisher organisierte Vertretung für die Kobb-Sprechstunde in der Stadt An der Schmücke werde über den März hinaus weiter fortgeführt, versicherte der stellvertretende Dienststellenleiter. Wann die Ausschreibung für die unbesetzte Stelle veröffentlicht werde und wann ein neuer Kobb folge, könne er derzeit nicht sagen, so Karl-Heinz Schmid.

Der Polizeiinspektion Kyffhäuser sei bekannt, dass in den kommenden Monaten weiter Kobbs im Kreis ausscheiden. Allerdings könnten diese Stellen aus rechtlichen Gründen immer erst dann neu ausgeschrieben werden, wenn der entsprechende Kollege beispielsweise in den Ruhestand gewechselt ist, betonte der Erste Polizeihauptkommissar. Ziel sei alle diese Stellen neu zu besetzen.

Das betrifft ab März Ebeleben, ab Ende April Helbedündorf sowie ab Ende Mai Roßleben-Wiehe und im Sommer noch das Kyffhäuserland. Insgesamt gibt es im Landkreis acht Stellen für Kontaktbereichsbeamte.

Sie sind in ihrer Region Ansprechpartner für die Menschen, gehen auf Streife, zeigen sich in den Gemeinden und Ortschaften, hören sich die Nöte und Sorgen der Bürger an und nehmen Anzeigen auf. So entlasten sie die ohnehin personell knapp bemessenen Streifen der Kollegen in den Dienststellen.

Karl-Heinz Schmid geht derzeit davon aus, dass sich im Kyffhäuserkreis künftig nicht viel am Zuschnitt der Gebiete und den Aufgaben der Kobbs ändert. Zwar hatte der vorige Innenminister, Georg Maier (SPD), für Thüringen zusätzliche Kontaktbereichsbeamte angekündigt. Bisher fehlen aber entsprechende Regelungen.