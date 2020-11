Ausschreibungspläne stoßen auf Kritik

Bad Frankenhausen. Ratsfraktion Gemeinsam für Bad Frankenhausen: Gründe nicht nachvollziehbar. Unverständnis auch in Gastronomie.

Die vom Stadtrat beschlossene Ausschreibung der Stelle des Kurdirektors stößt in Bad Frankenhausen auf Kritik. „Der richtige Kurdirektor an der richtigen Stelle“, titelt die Stadtratsfraktion von Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GfBF) eine Mail an diese Zeitung.

Darin äußern sich die GfBF-Ratsmitglieder „verwundert“, zum einen über die Entscheidung selbst, als auch darüber, dass der Stadtrat der Empfehlung des Aufsichtsrates „mehrheitlich und ohne Debatte“ gefolgt war. „Dieser Schritt ist deswegen so schwer nachzuvollziehen, weil es dem Vernehmen nach keine gewichtigen Gründe dafür gibt“, verweisen die Fraktionsmitglieder auf die erfolgreiche Entwicklung der Kur- und Tourismus GmbH.

So betont Jana Rüdiger eine „stets gute Zusammenarbeit“ der Fraktion mit Kurdirektor Jens Lüdecke und lobt dessen Transparenz im Umgang mit seiner Arbeit. Angesichts der erfolgreichen Entwicklung der Kurgesellschaft „stellt man sich die Frage, was man sich denn konkret von einem neuen Kurdirektor erhofft“, bemängelt Sarah Brückner.

„Der Kurdirektor und seine Mitstreiter haben einen verdammt guten Job gemacht. Darauf sollte und muss man stolz sein“, so Fraktionschef Steffen Kobrow. Lüdecke arbeite sehr viel und mit Herzblut für die Kurgesellschaft und damit für das Wohl von Bad Frankenhausen. Ein fehlendes medizinisch-technisches Konzept als einzigen Grund will Kobrow nicht gelten lassen, eine fünfjährige positive Entwicklung zu beenden. Kobrow: „Entweder hat er nicht so gut gearbeitet, dann muss er gehen. Aber zu sagen, er darf sich bewerben und dann womöglich weitermachen, ist nicht ehrlich“.

Unverständnis auch in der Gastronomie: „In einer Zeit, wo wir absolute Beständigkeit brauchen, sollen mitten in der Krise die Ketten gewechselt werden. Das ist absolut nicht zu verstehen“, sagt Thüringer-Hof-Chef Gordon Keiling und lobt ebenfalls die „super Zusammenarbeit“ mit dem Kurdirektor. Dies sei kein gutes Signal, was die Stadt da aussende.