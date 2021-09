Ausstellung über Goethes Großvater in Sondershausen

Sondershausen. Die Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft Sondershausen zeigt eine Ausstellung zu Goethes unbekanntem Großvater,

Eine Ausstellung zu Goethes unbekanntem Großvater wird am Montag, dem 6. September, um 10 Uhr im Carl-Corbach-Club eröffnet. An diesem Tag kann die Ausstellung bis 14 Uhr besucht werden. Während der Nutzung des Corbach-Clubs zu Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten ist die Ausstellung weiterhin zu besichtigen.

Friedrich Georg Göthé, Sohn eines Hufschmieds aus Kannawurf, in Artern aufgewachsen, ging nach mehrjähriger Wanderschaft nach Frankreich, wird Seidenschneider und kommt als protestantischer Glaubensflüchtling nach Frankfurt am Main, wo er zu einem reichen und angesehenen Bürger wird. Er heiratet, beliefert auch die Höfe im Reich und führt später seinen „Weidenhof“, eine der ersten Hoteladressen der Freien Reichsstadt. Als Enkel Johann Wolfgang geboren wird, ist der Großvater Göthé schon fast vergessen. Die Wurzeln der Familie Goethe führen in den Kyffhäuserkreis, nach Berka, in weitere Dörfer um Sondershausen, sowie nach Artern. Passend zur Eröffnung der Ausstellung wird am 6. September, um 18 Uhr, im Corbach-Club der Vortrag „Die unbekannten Verwandten – Goethes Vorfahren und Verwandte in der Kyffhäuserregion“ noch einmal gehalten.