Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Engagement im außerschulischen Sport

Die Schulleiterin der Thüringer Gemeinschaftsschule Oldisleben (TGS), Heike Wilke, wurde für ihren Einsatz für den außerschulischen Sport mit dem GutsMuths-Preis des Thüringer Bildungsministeriums und des Landessportbundes Thüringen (LSB) geehrt. Damit ist sie eine von 43 Lehrern und Erziehern, die die Auszeichnung aus den Händen von LSB-Vizepräsident Lutz Rösner und Bildungs- und Sportstaatssekretärin Gabi Ohler (Linke) im Erfurter Augustinerkloster in Empfang nehmen konnten. Mit dem nur alle fünf Jahre verliehenen GutsMuths-Preis soll das Engagement von Schul- und Kindergartenmitarbeitern für den Sport nach dem Unterricht gefördert werden. Vorgeschlagen für die Auszeichnung hatte der Sportverein VfB Oldisleben die Schulleiterin, die an den Wochenende unter anderem Schülermannschaften zu Wettbewerben begleitet und sie betreut. Die Kooperation zwischen Schule und VfB ist in Oldisleben besonders eng. Die Schule nutzt den Sportplatz und die Sportanlagen des Vereins, die dafür vom Kreis modernisiert worden waren, und auch an schulischen Veranstaltungen sind Vereinsmitglieder präsent.