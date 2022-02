Kyffhäuserkreis möchte Auszeit für traumatisierte Kinder aus dem Ahrtal ermöglichen

Kyffhäuserkreis. Landrätin ruft zu Spenden für Ferienaufenthalt von Mädchen und Jungen aus Katastrophengebiet im Kyffhäuserkreis auf.

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) ruft derzeit zu einer Spendenaktion zugunsten von Kindern aus dem Landkreis Ahrweiler auf, der von der Flut im Juni vergangenen Jahres zu großen Teilen zerstört wurde. Mehr als 130 Todesopfer sind zu beklagen. So entstand die Idee.

Die Bilder der Flut sind uns allen noch im Kopf. Wie haben Sie diese Katastrophe im Juni erlebt?

Ich war persönlich sehr getroffen. Das Leid der Menschen löste bei mir und vielen anderen großes Mitgefühl aus. Ich habe mich sofort gefragt, wie man helfen könnte. Das wurde noch verstärkt, als die Helfer aus dem Kyffhäuserkreis aus dem Ahrtal zurückkamen und ihre Eindrücke schilderten.

Landrätin Antje Hochwind-Schneider Foto: Dirk Bernkopf / Archiv

Wie entstand die Idee für die Spendenaktion?

Der Landkreis Ahrweiler hat nach der Wende als Partner dem alten Landkreis Artern sehr geholfen. Daraus entstanden auch viele Kontakte, die bis heute bestehen. So entstand auch der erste Geldspendenaufruf 2021, nachdem wir festgestellt haben, dass Sachspenden die Menschen wegen der zerstörten Infrastruktur nicht erreichen können. Auf unserer Ehrenamtsgala im September konnten wir dann gut 30.000 Euro Spenden an den Landkreis Ahrweiler übergeben. Der Kreisbeigeordnete Friedhelm Münch war damals zugeschaltet und erzählte von der Situation vor Ort. Dabei war es mucksmäuschenstill im Saal. Münch hatte dann die Idee, etwas für die Kinder zu tun, deren Eltern damit beschäftigt sind, die Existenz zu sichern und die Betreuung ihrer Kinder vernachlässigen mussten. So entstand die Idee, diesen Kindern eine Auszeit im Kyffhäuserkreis zu gönnen.

Wann kommen die Kinder zu uns und was ist dann geplant?

Innerhalb der Sommerferien werden zunächst 20 Kinder von 7 bis 13 Jahren zu uns kommen. Wir sind aktuell im Austausch mit Trägern der Jugendhilfe und der Kirche, um Angebote zu schaffen. Bis April soll der Plan stehen. Wir rechnen mit Kosten von 5000 Euro und haben schon jetzt 1000 Euro erhalten.

Spendenkonto: Landratsamt Kyffhäuserkreis, IBAN: DE 58 8205 5000 3100 0059 28, BIC: HELADEF1KYF, Kyffhäusersparkasse, Zweck: Ferienfreizeit Ahrweiler