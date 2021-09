Auto überschlägt sich auf der B4 bei Greußen mehrfach

Auf der B4 kam es bis in die Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild)

Greußen. Auf der B4 zwischen Westerengel und Greußen hat sich ein Auto mehrfach überschlagen. Auf der Straße kam es lange zu Verkehrsbehinderungen.

Am Dienstagvormittag hat eine 58-jährige Autofahrerin in ihrem VW Passat auf der Bundesstraße 4 Glück gehabt. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 9.35 Uhr aus Richtung Westerengel in Richtung Greußen unterwegs.

Nach der Abzweigung Feldengel beabsichtigte sie weitere Fahrzeuge zu überholen. Auf Höhe eines Renault Master setzte dessen 25-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen an. Die Frau wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie überfuhr den Grünstreifen und passierte einen Straßengraben, ehe der Passat nach mehrfachem Überschlagen auf einem Feld zum Liegen kam.

Sie verließ selbstständig und augenscheinlich unverletzt ihr Fahrzeug, wurde zur Sicherheit aber in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß mit dem Renault war es nicht gekommen. An der Unfallstelle kam es bis in die Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: