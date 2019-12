Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrer kollidiert mit Laternenmast und flüchtet

Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, ist ein Autofahrer laut Polizei in der Straße Mühlwerder in Artern mit einer Straßenlaterne kollidiert.

Anschließend flüchtete der Fahrer. Ein Anwohner informierte die Polizei über die Unfallflucht und die schief stehende Laterne.

Etwa 1,5 Stunden später stellte sich der unfallflüchtige Autofahrer bei der Polizei. Sowohl am Fahrzeug des 19-Jährigen, als auch an der Laterne entstand Sachschaden.

