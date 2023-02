Autofahrerin flüchtet nach Unfall in Bad Frankenhausen - und nimmt dann noch einen kräftigen Schluck

Bad Frankenhausen. Eine betrunkene Frau hat in Bad Frankenhausen einen Unfall verursacht. Dann fuhr sie einfach weiter.

Zu einem Unfall ist es es in der Hauptstraße von Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) am Mittwochnachmittag gekommen. Die Fahrerin eines Opel geriet nach Angaben der Polizei in den Gegenverkehr. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zur Kollision mit einem Volkwagen.

Scheinbar unbeeindruckt entfernte sich die Opel-Fahrerin vom Unfallort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser machten das Unfallauto ausfindig und trauten ihren Augen nicht - die Fahrerin nahm nochmal einen kräftigen Schluck aus einer Flasche, ehe sie kontrolliert werden konnte.

Ein Atemalkoholtest sei mit der Frau nicht realisierbar gewesen, weil sie nach Angaben der Polizei zu betrunken gewesen sei. Aufgrund des Nachtrunks der Fahrerin mussten zwei Blutproben entnommen werden, um durch ein Gutachten zu klären, wie hoch die Alkoholisierung zur Unfallzeit war.

