Backen im Advent

Das Verzeichnis der kuriosen Aktionstage weltweit hat mir verraten, dass heute in den USA der Tag der Ausstechförmchen ist. Nun, es tut mir leid, aber ich habe diesen Tag zusammen mit meiner Frau an diesem Wochenende vorgezogen. Warum irgendein Amerikaner den 17. Dezember zu diesem besonderen Tag auserkoren hat, ist nicht überliefert. Auch ist nicht klar, warum es dem Urheber so wichtig war, den Ausstechförmchen einen Aktionstag zu widmen. Ich vermute, dass dem 17. Dezember noch keine Aktion zugeordnet war und der Urheber – wie es der Zufall wollte – mitten im Dezember gerade mit Ausstechförmchen hantierte. Es gibt aber auch tolle Ausstechförmchen. Die Zeiten in denen es für die Adventszeit Tannenbaum, Glocke, Engel und Weihnachtsmann gab, sind vorbei. Diese Klassiker kommen zwar immer noch zum Einsatz, aber – so viel kann ich verraten – in meinem Plätzvorrat finden sich in diesem Jahr auch welche in Form von Gitarren, Saxofonen und Ottifanten, um nur ein paar zu nennen. Es macht einfach auch als Erwachsener noch Spaß, Plätzchen zu backen im Advent. Das gehört irgendwie zur Vorweihnachtszeit dazu. Und, wenn dann auch noch die Lebkuchen gelingen, wie bei mir am Wochenende vollbracht, kann Weihnachten auf jeden Fall kommen.