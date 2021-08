Bad Frankenhäuser bewältigt Triathlon mit persönlichem Rekord

Mit einem tollen 3. Platz in der Gesamtwertung ist "Ironman" Christian Klöppel vom 33. „Knappenman“ am Wochenende in der Lausitz zurückgekehrt. Töchterchen Marlene hat natürlich fest die Daumen gedrückt, wie auch Ehefrau Annika sowie Freunde und Bekannte in der Heimat.