Bad Frankenhäuser Feuerwehr rettet den Weihnachtsmann

Nette Worte. Ein Foto. Oder ein kleines Video. Verbunden mit guten Wünschen für das Weihnachtsfest. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Frankenhausen hatte sich für ein Video auf ihrer Facebook-Seite entschieden. Und sie zeigt darin, dass sie sich um jeden Notfall kümmert. Auch an den Feiertagen. Über 290 Einsätze hatte die Wehr in diesem Jahr bereits. Das sind so viele wie noch nie.

Im Video geht es um einen ganz besonderen Einsatz. Der Weihnachtsmann war nahe der Kurstadt mit seinem Schlitten verunglückt. Die Feuerwehr eilte herbei. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehrleute bringen den verletzten Weihnachtsmann in die KMG Manniske Klinik Bad Frankenhausen. Die Geschichte nimmt – natürlich – ein gutes Ende. Die Feuerwehrleute sorgen dafür, dass die Geschenke rechtzeitig bei den Kindern unterm Baum sind. Das Krankenhaus sorgt dafür, dass der Gabenbringer wieder gesund wird.

Für die Dreharbeiten holte sich die Feuerwehr professionelle Hilfe durch einen Frankenhäuser (need-a-picture). Er machte es unentgeltlich.

Die Resonanz auf das Video ist riesig. Sehr viele sahen und teilten es. Die Liste der positiven Kommentare, guten Wünsche und der Dankbarkeit, dass es die freiwilligen Helfer gibt, ist lang. „Damit haben wir absolut nicht gerechnet. Es freut uns riesig“, sagte Wehrführer Jens Fischer auf Nachfrage. Und er dankt allen für die guten Wünsche und netten Worte. „Die Zusammenarbeit mit der KMG-Klinik war super. Wir freuen uns, dass es die Einrichtung in unserer Stadt gibt“, betont der Feuerwehrchef.