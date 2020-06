Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Frankenhausen: Aufruf zur Mitwirkung

Uwe Vetter, der Gemeindekurator des Evangelischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen appelliert an die Gaben in uns und ruft damit dazu auf, dass jeder einmal in sich gehen sollte, um zu entdecken, wie er seine verborgenen Geschicke für die Allgemeinheit einsetzen kann. Sei es handwerkliches Geschick, Freude am Kochen, Trost zu spenden oder ein grüner Daumen. Alle Pfarrämter des Kirchenkreises stünden als Ansprechpartner bereit und würden sich über jedes Hilfsangebot freuen.