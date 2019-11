Bad Frankenhausen bietet wieder ein regionales Bier an

Bad Frankenhausen. Salzig, goldgelb, hopfig herb. Nun ist es im Angebot, das Frankenhäuser Sole-Pils. Das Etikett hat eine blaue Farbe, es zeigt den schiefen Turm der Oberkirche, somit macht man auch auf diese touristische Attraktion der Kurstadt aufmerksam. Unter dem Turm plätschert die Sole, sie ist mit der Grund für die Schiefstellung des Turmes. Das Pils ist ein regionales Produkt, dazu wird auch die zertifizierte Sole der Kyffhäuser-Quelle verwendet. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) zeigte sich bei der Marktpräsentation des Bieres am Dienstag begeistert. Weil es, wie er als Nicht-Biertrinker sagt, schmeckt, zum anderen, weil Neugier und Interesse in der Stadt groß sind.

Das Pils gibt es in 0,3-Liter-Flaschen in der Tourist-Information, zudem verkaufen es bisher acht Gastronomen, die Therme und der Herkulesmarkt der Stadt. Es wird auch am Wochenende beim Weihnachtsmarkt angeboten, wie Jens Lüdecke, Geschäftsführer der Kur und Tourismus GmbH sagte. Die GmbH habe das Logo entworfen, ist Herausgeber des Flyers und kümmert sich um die Vermarktung.

Gebraut wird das Sole-Pils in der Erfurter Braumanufaktur Heimathafen. „Es ist ein regionales Pils, das Bio-Braumalz ist aus Oberheldrungen, die Sole, der Anteil liegt bei fünf Prozent, aus Bad Frankenhausen, der Hopfen aus Großenehrich“, schilderte Braumeister Jan Schlennstedt. Er kennt die Bauern der Region schon seit einiger Zeit. Der 35-Jährige wuchs in Oberheldrungen auf, die Verbindung zur einstigen Heimat ist geblieben. „Die ersten Versuche mit der zehnprozentigen Sole gingen total schief. Wir haben experimentiert, Experten befragt – und eine Lösung gefunden, ein tolles Bier“, betont der Braumeister.

1000 Flaschen sind verkaufsbereit, die nächste Lieferung kommt Anfang Dezember. „Wir sind sehr gespannt, wie das Pils ankommt. Ist die Resonanz groß, wird es in größeren Mengen gebraut, dann könnte es auch Fassabfüllungen geben, ebenso das Angebot bei den Volksfesten Fliederfest und Bauernmarkt. „Und eine große Vision wäre dann“, wie der Bürgermeister sagte, „eine Schaubrauerei in Bad Frankenhausen“.

Die Idee vom Sole-Bier kam Strejc bei einer Veranstaltung in Bad Salzuflen, die beim Bädertag anlässlich eines Jubiläums ein Sole-Bier präsentierte. „Was die können, können wir auch“, sagte er sich. Henry Hunger, CDU-Stadtrat und Mitglied des Aufsichtsrates der Kur und Tourismus GmbH hatte in der Erfurter Manufaktur an einem Braukurs teilgenommen, so lernte er Jan Schlennstedt kennen. Er erfuhr von der Frankenhäuser Pils-Idee. Bis in die 1920er Jahre wurde in Brauereien im Stadtgebiet Bier gebraut. Die Brauerei Artern kaufte die Aktienbrauerei Bad Frankenhausen. 100 Jahre später bietet die Kurstadt wieder ein regionales Bier an. Die älteste Brauordnung der Stadt stammt übrigens, wie Ulrich Hahnemann, der Leiter des Regionalmuseums sagte, von 1588, mit Sicherheit gab es schon zuvor welche. Die Brauereien waren einst außerhalb der Stadt, das Wasser der Kleinen Wipper nutzten nicht nur die Salzsieder, sondern auch die Brauer.