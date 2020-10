Bad Frankenhausen: Chef für die Kur- und Tourismusbelange gesucht

Es ist von einer guten Arbeit die Rede. Von einer positiven Entwicklung und davon, dass es mit der Kurstadt als Touristikstandort weiter vorangegangen sei. Es ist aber auch von Erwartungen zu hören, die hinter den Ansprüchen zurückblieben. Wie auch von einem frischen Wind, der gebraucht werde: Die Stadt Bad Frankenhausen hat die Stelle des Geschäftsführers ihrer Kur- und Tourismus GmbH zum 1. Juli 2021 neu ausgeschrieben.

„Der Vertrag von Jens Lüdecke endet am 30. Juni 2021. Natürlich hätten wir ihn auch verlängern können. Aber auf der letzten Ratssitzung hat der Stadtrat beschlossen, die Stelle neu auszuschreiben“, sagt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) am Dienstag auf Nachfrage.

Der damals 43-jährige Jens Lüdecke hatte im Sommer 2016 das Amt des Geschäftsführers der Kur- und Tourismus GmbH angetreten. Er folgte Thomas Knorr, dessen Vertrag die Stadt ebenfalls nach fünf Jahren auslaufen ließ. Um die zwanzig Bewerbungen hatte es auf die Stelle gegeben. Der Aufsichtsrat der Kur- und Tourismus GmbH hatte sich für Jens Lüdecke seiner Erfahrung wegen ausgesprochen, die dieser als langjähriger Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH mitbrachte. Er denke, hatte Bürgermeister Strejc damals erklärt, dass mit Herrn Lüdecke alle anstehenden Aufgaben gemeistert werden können, die in den vergangenen Jahren angeschoben worden seien, und machte kein Geheimnis daraus, was die Stadt vom künftigen Chef der Kur- und Tourismus GmbH erwarte: Besuchersteigerung, Umsatzsteigerung, die Kosten im Griff halten. Und das bei wachsendem Aufgabenbereich.

„Das Thema Kurstadt und Tourismus läuft sehr erfolgreich. Aber wir sind auch staatlich anerkanntes Sole-Heilbad. Und darum wollen wir noch mehr Gesundheitstouristen anlocken. Das war schon damals unser Hauptschwerpunkt und das haben wir auch ausdrücklich gesagt“, so Strejc. „Herr Lüdecke hat keine schlechte Arbeit gemacht. Wir haben aber den Anspruch, dass sich die Stadt als Gesundheitsstandort etabliert.“

Das Pferd mitten in der Schlacht wechseln

Die Fragen, ob der Zeitpunkt für einen möglichen Wechsel im Hinblick auf die anstehenden Bauprojekte oder wirtschaftliche Corona-Folgen für die Kureinrichtungen der günstigste ist, stellen sich für den Bürgermeister nicht. „Wir haben auch im Aufsichtsrat lange diskutiert, ob es sinnvoll ist, einen neuen Geschäftsführer einzustellen und damit mitten im Kampf das Pferd zu wechseln“, spricht Strejc den fünften Bauabschnitt Therme sowie den geplanten Hotel-Neubau (beide geplanter Baubeginn 2022) an. Aber die Gelegenheit sei jetzt da: Der Vertrag ende, so dass man mit längerem Vorlauf die Stelle nun neu ausschreibe. „Wenn man sich weiterentwickeln will, muss man schauen, ob es am Markt geeignetere Bewerber gibt“, so Strejc

Die Kur- und Tourismus GmbH ist eine Eigengesellschaft der Stadt Bad Frankenhausen. Dazu gehören die Kyffhäuser-Therme, der Solewasser-Vitalpark, das Kyffhäuser-Denkmal, der Wohnmobilstellplatz, das Kurmittelhaus sowie die Tourist Information mit insgesamt 58 Beschäftigten. Der Geschäftsführer ist verantwortlich für die gesamte touristische Vermarktung des staatlich anerkannten Sole-Heilbades. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2020.