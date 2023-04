Bad Frankenhausen: Geheimnisse der Pfalz Merseburg entdecken

Im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen gibt es einen Vortrag des sachsen-anhaltinischen Landesarchäologen.

Bad Frankenhausen. Einen Vortrag über die Königspfalz wird es am 18. April im Regionalmuseum Bad Frankenhausen geben.

Die Pfalz in Merseburg steht im Mittelpunkt eines Vortrages des Regionalmuseums Bad Frankenhausen, am Dienstag, den 18. April, um 19.30 Uhr, im Festsaal des Schlosses Frankenhausen. Über 110 Jahre archäologische Forschung auf dem Domhügel wird Professor Matthias Becker vom Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt referieren. Die Vorträge von Professor Matthias Becker seien schon traditionell und sehr beliebt. In seinem Vortrag im April nimmt er die Zuhörer mit nach Merseburg.

Auf dem heute von Dom und Schloss beherrschten Hügel über Merseburg befand sich einstmals die Königspfalz in Merseburg. Verbunden mit den Namen Heinrich I. und Thietmar von Merseburg werden einerseits die Bedeutung des Ortes für das mittelalterliche deutsche Königtum und andererseits die besondere Überlieferungsgeschichte für diesen Ort deutlich. So verwundert es nicht, dass seit über 100 Jahren versucht wurde, die Königspfalz auch mit archäologischen Mitteln zu erforschen. Der Vortrag gibt einen Überblick von den ersten Ausgrabungen bis zum aktuellen Kenntnisstand.

Zu diesem Vortrag laden das Regionalmuseum und der Heimat- und Museumsverein Bad Frankenhausen ein.