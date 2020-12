Bad Frankenhausen: Mehr Bänke, gute Wege und bessere Information

"24 Kostbarkeiten im Advent" hieß die Adventsaktion in diesem Jahr in Bad Frankenhausen. Eine grüne Tür wanderte durch die Stadt.

Der lebendige Stadtkalender, der die Bad Frankenhäuser durch die Adventszeit begleitete und 24 Tage lang täglich einen besonderen Ort der Stadt in den Mittelpunkt rückte, ist Geschichte. Jeden Tag stand die grüne Tür an einer anderen Stelle.

Die Aktion „24 Kostbarkeiten im Advent“ fand im Rahmen der Bewerbung der Stadt um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2028 statt. Besucher, die der Wanderung der Tür folgten, konnten zu jedem Ort ihre Gedanken, Wünsche und Ideen zur Gestaltung äußern. Die Frankenhäuser machten regen Gebrauch davon: 1800 Wortmeldungen gingen bis zum Ende ein, knapp 7800 Mal wurde die Internetseite besucht.

Gemütliche Bänke an besonderen Orten

Seit Sonntagnachmittag stehen die Ergebnisse online im Internet (www.lebendiger-stadtkalender.de), und schon nach den ersten Seiten wird klar, was sich die Einwohner des Bilderbuchkurstädtchens am meisten wünschen: Mehr und vor allem gemütlichere Bänke, auf denen sich die besonderen Orte noch besser genießen lassen. Das ist unter anderem der Wunsch für die Innenstadt, aber auch für die Parks sowie den Hang des Kyffhäusers, von dem sich ein toller Blick auf die Stadt bietet.

Zwar hat die Kurstadt schon jetzt zahlreiche Sitzmöglichkeiten zu bieten, doch die sind vielen zu unbequem, weil sie, wie etwa am Markt, keine Lehnen haben. Fußwege bauen, verbessern oder verlängern sowie rollator- und kinderwagentauglich ausbauen, sind weitere Wünsche, die unter anderem für den Quellgrund, die Gelbe Brücke oder den Auenblick im Bereich Panoramastraße geäußert werden.

Schautafeln sollen Besucher informieren

Zudem würden viele mehr Info- bzw. Schautafeln begrüßen, auf denen die Besonderheit des jeweiligen Ortes oder der Zusammenhang mit städtischen Persönlichkeiten erklärt werden. Das betrifft beispielsweise das Fritz-Brather-Haus, die Grabmahle im Botanischen Garten, die Unterkirche oder die Solequellen im Quellgrund.

Weitere Bürgerbus-Haltestellen werden unter anderem für das Schloss oder den Stadtpark vorgeschlagen. Für das Fritz-Brather-Haus wird sich außerdem ein Aussichtspunkt gewünscht, für die Wipperkaskade ein Aussichtsplateau. In der Stahlbauhalle können sich Frankenhäuser einen Indorspielplatz, einen Ort der Künste oder einen Kletterpark vorstellen. Die Rosenmühle sollte zum technischen Denkmal ausgebaut und das Mühlrad wieder sichtbar gemacht werden.

Viele Zuschriften erreichten die Stadt auch zum Umfeld des Schlosses, das das Regionalmuseum und seit Monatsbeginn auch die Tourist-Information beherbergt. Hier wünschen sich die Frankenhäuser mehr Bänke zum Verweilen, eine Parkanlage mit Springbrunnen, eine ansprechende An- und Beleuchtung des Gebäudes sowie einen Schlossgarten, der Glanz verbreitet und seinem Namen Ehre macht.

Ärgerlich ist hauptsächlich Hundekot

Kritisiert wird hingegen die Verunreinigung der Schlosswiese sowie anderer städtischer Grünanlagen durch Hundekot. Hier wird der Ruf nach speziellen Beutelspendern und Abfallbehältern laut. Auch reichlich Lob findet sich auf den handgeschriebenen Zetteln – sowohl für die Stadtkalender-Aktion selbst als auch für die Gestaltung der Stadt oder bestimmter Orte.

Die Ideen und Vorschläge wurden in den Briefkasten an der Tür gesteckt, einige gingen aber auch online ein. Eine Auswahl der Zuschriften ist ebenfalls im Netz veröffentlicht, darunter viele gute Wünsche und sogar liebevoll gemalte Kindergrüße.

Alle Wünsche sollen geprüft werden

Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) zeigte sich bereits vor Weihnachten überwältigt von der übergroßen Resonanz. Ursprünglich sollten die Ergebnisse am Sonntag am letzten Standort der Tür -- in den geschichtsträchtigen Ruinen der Oberkirche mit dem schiefen Turm – vorgestellt werden. Doch coronabedingt wurde die Präsentation kurzerhand ins Internet verlegt, Kommunikationsdesignerin Susanne Breitfeld in Mainz stellte sie an den Feiertagen zusammen. Und verspricht: Auch wenn nicht alle Wünsche wiedergegeben werden – geprüft werden sie alle.