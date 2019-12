Badebetrieb für Teiche ist weiter ungeklärt

Eie Lösung zum Betrieb der Bebraer Teiche im kommenden Jahr ist derzeit nicht in Sicht. Es gebe Gespräche mit Philipp Jahn, der der Stadt ein Angebot zum Kauf des Naturbades unterbreitet hat, bestätigte Bürgermeister Steffen Grimm (pl). Aber bislang gebe es keine Einigung mit dem Junior-Chef des Freizeit- und Erholungsparks am Possen.

Gegen einen Verkauf würde sich derzeit wohl ein Großteil der Stadträte aussprechen. Auf der andern Seite betont Philipp Jahn, dass er die Bebraer Teiche nur weiter entwickeln und investiere würde, wenn ihm das Gelände gehöre. Diskutiert wird derzeit auch über einen Erbbaupachtvertrag mit der Stadt, der wiederum Verhandlungen mit Banken ermöglichen würde, Kredite aufzunehmen.

Stadtrat gegen Verpachtungan die Novalis-Diakonie

Die Stadt hatte den Betrieb des Naturbades für das kommende Jahr neu ausgeschrieben, nachdem der Kyffhäuserkreisverband des Deutschen Roten Kreuzes seinen Vertrag zum Ende des Jahres gekündigt hatte. Als Gründe waren die hohen Kosten für die Badeaufsicht angeführt worden und der zu geringe Zuschuss der Stadt.

Als einziger Bewerber hatte die Novalis-Diakonie ein Konzept eingereicht. Auch in deren Kalkulation hätte es ein Defizit gegeben. Der Stadtrat sprach sich in nicht-öffentlicher Sitzung gegen die Neu-Verpachtung an die Diakonie aus.

Nach einer Lösung zu suchen, um im kommenden Jahr einen Badebetrieb zu ermöglichen, habe derzeit hohe Priorität, kündigte Steffen Grimm im Gespräch mit TA an. Den regulären Eröffnungstermin für die Freibadsaison im Mai zu halten sei schwer. Zunächst bemühe man sich daher darum, dass das Gewässer gepflegt werde und nicht umkippe, so der Bürgermeister. Eine Badestelle, bei der die Stadt zwar den Teich beproben müsse und für die Badequalität verantwortlich sei, aber auf der anderen Seite keine Badeaufsicht stellen müsse, sei nicht geplant, so Grimm.

Man wolle alle Optionen abwägen. Auch in den Stadtratsfraktionen werde darüber diskutiert. Es werden derzeit alle Vorstellungen der Parteien und Fraktionen zusammengetragen. Die Stadtverwaltung wolle bei solch einem wichtigen und emotionalen Thema nicht allein entscheiden oder vorpreschen. Die Vorschläge sollen von allen gemeinsam getragen werden, erklärte Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm.