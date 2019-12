Baden im Eiswasser

Um an einem Eisbaden teilzunehmen, braucht man auf alle Fälle Mut. Daher zolle ich den entschlossenen Teilnehmern des Eisbadens im Solewasser-Vitalpark meinen Respekt. Obwohl es in diesem Jahr mit 3,7 Grad Celsius Lufttemperatur relativ mild war, ist es nicht selbstverständlich im Dezember noch einmal die Badesachen herauszukramen. Aber vielleicht ist es auch der anerkennende Applaus der Zuschauer, der die über 60 Teilnehmer motiviert hat. Ganz nebenbei soll so ein Eisbaden ja auch abhärten. Das kann ja in einem solch unbeständigen Winter, wie wir ihn bislang erleben, auch nicht schaden. Schön zu sehen fand ich es, dass Menschen jeglicher Altersklassen teilgenommen haben. Das ergab ein schönes, buntes Bild im Teilnehmerfeld. Nach diesem kleinen Temperaturschock machte das Aufwärmen bei Glühwein und Bratwurst dann gleich noch mehr Spaß. In wenigen Wochen ist ja dann auch wieder das Winterbaden an der Schleuse der Unstrut in Artern angekündigt. Auch dort werden es vermutlich wieder mehr Zuschauer als Teilnehmer sein. Allerdings werden sich unter Garantie bei den Teilnehmer auch Wiederholungstäter vom Eisbaden in Bad Frankenhausen finden. Ich bin gespannt, ob es dann dort wieder Schnee wie 2018 geben wird oder der Winter mild bleibt.