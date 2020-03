Bänke verboten, Kunstschmuck nicht

Das Verhalten auf dem Friedhof und in der Trauerhalle, die Arten der Grabstätten, Ruhezeiten, Grabgestaltung und -bepflanzung – das und vieles mehr regelt die Friedhofssatzung einer Gemeinde. Diese ist der zuständige Friedhofsträger.

In der Stadt An der Schmücke sind seit der Gebietsreform die Satzungen von sechs Gemeinden zu einer Satzung zusammenzuführen und zu aktualisieren. Die Friedhofsatzungen in Heldrungen, Oldisleben, Bretleben, Hemleben, Gorsleben und Hauteroda stammen aus der Zeit um 2005 und gelten seit Jahren nahezu unverändert. Lediglich Oldisleben hatte kurz vor der Gebietsreform viel Zeit und Mühe in den Entwurf einer neuen Satzung investiert, die aber letztlich von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt worden war. Auf der jüngsten Stadtratssitzung in Hauteroda brachten die Ratsmitglieder die neue Friedhofssatzung für die Stadt An der Schmücke auf den Weg. Zuvor war der Satzungsentwurf in allen Ortschaftsräten beraten und Änderungsvorschläge erarbeitet worden.

Für Oldisleben bemängelte Ortschaftsbürgermeister Joachim Pötzschke aus der SPD-Fraktion, dass Oldislebens Vorschläge nicht eingearbeitet worden seien. Der von seinem Fraktionskollegen Nils Naumann eingebrachte Vorschlag, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und die Satzung noch mal im Kultur- und Sozialausschuss zu beraten, lehnte die Stadtratsmehrheit aber ab.

Wie groß der Diskussionsbedarf über die Friedhofssatzung war, das hatte sich allein in der Ortschaftsratssitzung in Heldrungen gezeigt, wo sich an vielen Fragen die Geister schieden. Dürfen Hunde mit auf den Friedhof? Dürfen Angehörige auf dem Friedhof Bänke aufstellen? Darf Grabschmuck aus Kunstblumen verwendet werden? Und selbst kurz vor der Verabschiedung des Regelwerks im Stadtrat gab es noch immer reichlich Stoff für Änderungsvorschläge.

Dabei ging es um die Verwendung von Kunststoff auf dem Friedhof, was in Zeiten der Bemühungen um eine saubere Umwelt von vielen als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. Aber auch das erlaubte Mitführen von Hunden (an der Leine) sollte auf Wunsch eines Ratsherren noch in das neue Regelwerk einfließen. Dieser Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit, so dass Bello auch in Zukunft vor dem Friedhofseingang warten muss.

Die Verwendung von Kunststoffen ist laut der neuen Satzung zwar nicht ausdrücklich verboten. Kunststoffe in Produkten der Trauerfloristik in Kränzen, Trauergebinden und -gestecken, Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie Pflanztöpfen, so heißt es im Regelwerk, das sich an der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes orientiert, „sollten nicht verwandt werden“. Nicht zugelassen sind großwüchsige Sträucher sowie das Aufstellen von Bänken.

Aber auch auf die Grabgestaltung nimmt die Satzung Einfluss. „Grabstätten sollten in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden“, heißt es in der Satzung. Wobei Grababdeckungen für Erdbestattungen bis zu zwei Dritteln erlaubt sind und Urnenwahlgräber auch komplett abgedeckt werden dürfen. Der Friedhofsverwaltung ist es vorbehalten, im Einzelfall auch Ausnahmen zu gestatten.

Die Friedhofssatzung ist die Voraussetzung für die Friedhofsgebührensatzung, die die Kosten für die Friedhofsnutzung festschreibt. Mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die neue Satzung im Stadtrat beschlossen. Nun wird die Gebührensatzung ausgearbeitet. Das Interesse der Bürger daran dürfte die Friedhofssatzung deutlich übersteigen.