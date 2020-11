Bahnübergang Heldrungen zeitweilig gesperrt

Heldrungen. Instandhaltungsmaßnahmen an den Gleisen der Bahnstrecke Erfurt-Sangerhausen zwischen Heldrungen und Sachsenburg noch bis 16. November.

Bauarbeiten der Bahn wegen müssen Autofahrer um den Bahnübergang zwischen Heldrungen und Sachsenburg derzeit einen Bogen über Sachsenburg machen, was wegen der dortigen Ampelanlage besonders im Berufsverkehr gelegentlich zu einem längeren Rückstau führt. „Aktuell finden auf der Bahnstrecke Erfurt-Sangerhausen im Bereich Heldrungen/Sachsenburg geplante Instandhaltungsmaßnahme an den Gleisanlagen statt. Dabei werden Schwellen ausgewechselt und abschnittsweise Verbesserungen im Untergrund durch zum Beispiel Verdichtung des Schotters vorgenommen“, teilt die Pressestelle der Bahn auf Nachfrage in Leipzig mit.