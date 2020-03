Bankkarte geklaut und Geld abgehoben

Der Mann wohnt in einer Stadt im Kyffhäuserkreis. Er hat eine Ausbildung, aber keinen Job, er lebt von Unterstützungsleistungen. Ein bei Polizei und Justiz unbeschriebenes Blatt ist er nicht, wie die sechs Einträge im Bundeszentralregister zeigen. Darin ist, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen schilderte, beispielsweise von Betrug, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Vermögensdelikten die Rede. Es gab zwei Bewährungsstrafen, die der Mann erfolgreich überstand.

Mittlerweile gibt es aber eine dritte Bewährungszeit. In diese fällt der Tatvorwurf. Die juristische Formulierung: Computerbetrug. Er soll von der damaligen Lebensgefährtin die EC-Karte unberechtigt genommen und 200 Euro abgehoben haben. Man sei an dem Wochenende zusammen gewesen, es habe zuvor Streit gegeben. In der Wohnung waren auch Kinder. Am anderen Tag habe die Frau festgestellt, dass besagter Betrag von ihrem Konto abgehoben wurde. Und zwar am frühen Morgen, um 5.43 Uhr. Zu der Zeit habe sie geschlafen. Aber ihr Lebensgefährte war unterwegs, er wollte zur Tankstelle und Brötchen holen. Nach kurzer Zeit sei der Mann zurückgekommen.

Es kann, so die Einschätzung der Frau, kein anderer gewesen sein, sondern nur ihr Lebensgefährte. Er habe Zugang zur EC-Karte gehabt. Zwar habe eines der Kinder behauptet, dass es das Geld abgehoben habe, aber bei der Frage nach der Pin, der Geheimzahl, habe das Kind mit den Schultern gezuckt. Er war also eine Behauptung, um den Vater zu schützen, schildert Richter Fierenz.

Die Frau habe gelegentlich dem Lebensgefährten die EC-Karte für Einkäufe gegeben, die Pin war ihm also bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen kam auch die Frage auf, ob ein Einbrecher in der Wohnung gewesen war, die EC-Karte klaute und zurückbrachte. Doch es habe keine Einbruchsspuren gegeben, zur Wohnung gebe es nur zwei Schlüssel, den einen habe die Frau, den anderen der Mann.

Die Frau ging zur Polizei, erstattete Anzeige und einen Strafantrag. Der Angeklagte beteuerte, dass er die EC-Karte nicht gestohlen, das Geld nicht abgehoben hat. Wenn er mal finanzielle Probleme haben sollte, frage er seine Mutter. Doch er habe keine finanzielle Not, um sich zu bedienen, außerdem vergesse er die Pin der EC-Karte seiner Lebensgefährtin immer wieder.

Für das Gericht ist die Sache aber klar. Es kommt nur der Angeklagte als Täter in Frage. Er wurde zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen je 20 Euro, also insgesamt 1200 Euro, verurteilt. Zudem hat er den Wertersatz von 200 Euro zu leisten. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann gelegentlich eine Spielhalle besucht.

Das Urteil ist rechtskräftig.