Eine Impression von der bislang letzten Barbarafeier 2019 im Sondershäuser Erlebnisbergwerk. Damals gingen die zwei Ehrenarschleder an den Bergbaugeologen Gerhard Nachsel-Weschke und an Obersteiger Hans-Georg Jahn von der Grubenwehr.

Barbarabräuche gibt es in Sondershausen auch ohne Feier

Sondershausen. Der Bergmannsverein Sondershausen erinnert an eine besondere Schutzheilige.

Nach 2020 fällt auch die diesjährige Barbarafeier des Bergmannsvereins Sondershausen der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch werden die Barbarabräuche auch in diesem Jahr aufrecht erhalten. Alljährlich um den 4. Dezember herum wird in den Bergbauregionen vieler christlicher Länder das Barbarafest gefeiert. Die Bergleute verehren damit die Heilige an ihrem Namenstag als ihre Schutzpatronin.

Als Märtyrerin des Christentums wurde sie im frühen Mittelalter in den Kreis der 14 Nothelfer aufgenommen und in allen Notsituationen angerufen, um den tiefgläubigen Bergleuten Schutz und Hilfe bei ihrer schweren und gefahrvollen Arbeit zu gewähren. Die weltweite Verehrung ist in mehr als 2500 künstlerischen Darstellungen in Form von Gemälden, Plastiken, Reliefs, Reliquien und Glasmalereien aus zwölf Jahrhunderten überliefert. Außerdem ist Barbara Namensgeberin für Frauen, Städte, Straßen, Gotteshäuser, Kliniken sowie Gruben, Stollen und Tunnel.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bergleute beschützen laut Legende die verfolgte Christin

Die Barbara-Verehrung durch die Bergleute hat ihren Ursprung in einer Legende. Diese geht auf die Version zurück, dass die Christin Barbara auf der Flucht vor ihren Verfolgern hinter einem sich plötzlich öffnenden Felsen von Bergleuten beschützt und so zur Symbolfigur für das kameradschaftliche Zusammenhalten dieser Berufsgruppe wurde. Auch für Hüttenleute, Artilleristen, Tunnelbauer und Feuerwerker gilt sie als Schutzheilige. Der Charakter der Barbaraverehrung hat sich im Verlauf der Jahrhunderte sehr gewandelt und findet in der neueren Zeit als fröhliche Barbarafeiern ihre Fortsetzung.

Der Bergmannsverein hat diese Tradition wieder aufgenommen und feiert seit 1992 für gewöhnlich im festlich geschmückten Festsaal der Grube „Glückauf“. Den musikalischen Rahmen bildete immer der Albert-Fischer-Chor mit festlichen, bergmännischen und fröhlichen Liedern, die teils gemeinsam gesungen wurden.

Hoffentlich 2022 wiederein Fest mit großem Programm

Das Programm war gewürzt mit Vorträgen in Wort und Bild über die Barbarahistorie, den Humor des Bergmannslebens und Aktuelles aus dem Bergbau. Ein fester Bestandteil war die Verleihung eines Ehrenarschleders an verdiente Mitglieder oder Gönner des Vereins. Ein zünftiges Tscherperessen durfte nicht fehlen. Seit 1995 veranstaltet die GSES unter Mitwirkung des Bergmannsvereins eine Barbarafeier mit namhaften Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung in den letzten Jahren im festlichen Konzertsaal der Grube.

In diesem touristischen Teil werden einige sehr schöne Barbarafiguren gezeigt, und im Festsaal hängt ein größeres Barbaragemälde von 1953 -- eine Dauerleihgabe der katholischen Elisabethgemeinde Sondershausen. Außerdem steht auf dem Grubenhof eine sehr eindrucksvolle steinerne Barbarafigur. Im Rahmenprogramm empfing das nicht mehr existierende Bergarbeiterblasorchester die Gäste mit heiteren Klängen im denkmalgeschützten Fördermaschinengebäude. In einem alten Bergmannslied heißt es: „Glückauf, ihr Bergleut jung und alt seid froh und wohlgemut, erhebet eure Stimme bald, es wird schon werden gut“. Das hoffen wir auch für die Barbarafeier 2022.