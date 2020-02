Bad Frankenhausen: Bau eines Hotels hinter der Therme im Gespräch

Wie soll sich die Kurstadt in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln? Im kommenden Jahr steht die Reprädikatisierung als staatlich anerkanntes Sole-Heilbad an. „Aus diesem Grund sei es nötig, das erstmals 1994 erstellte Kurortentwicklungskonzept nun fortzuschreiben“, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates.

Ein Unternehmen erstellte das Konzept, auf dem Weg dahin gab es unter anderem zwei Zukunftswerkstätten, Workshops, Befragungen. In dem Zusammenhang zeigte sich Strejc sehr enttäuscht, dass die sogenannten touristischen Leistungsträger, Beherbergungsbetriebe und Gastronomie, sich nur sehr gering mit einbrachten.

Mit Blick auf das Kurortentwicklungskonzept ging Henry Hunger (CDU) in der Sitzung auf notwendige Sanierungsarbeiten in der Therme ein. Die Stadt habe beim Land einen Fördermittelantrag für den nächsten Bauabschnitt gestellt, auf Fördermittel sei man in Größenordnung angewiesen. In der Stadt steigen die Zahlen bei Gästeankünften und Übernachtungen. Laut dem Konzept gebe es für die nächsten Jahre einen zusätzlichen Bedarf an etwa 200 Betten, da stehe ein Hotel an der Therme mit Verbindungsgang im Mittelpunkt.

Fraktionen wollen die Baupläne unterstützen

Im Oktober vergangenen Jahres sprach sich bei einer Bürgerbefragung die Mehrheit der Frankenhäuser gegen einen geplanten Hotelneubau auf dem Schlossplatz aus. Hunger brachte das Thema Hotel an der Therme mit „Bademantelgang“ wieder ins Gespräch. „Es gibt einen Investor und Betreiber, es ist nicht der vom Hotel Schlossplatz, der ein Hotel an der Therme errichten möchte. Standort ist der Untergelgen, also hinter der Therme. Wegen des Platzes sei es kleiner, man rede nicht von 120 Zimmern wie einst, sondern von bis zu 80“, sagte Strejc. Die CDU werde, so Henry Hunger, die Pläne positiv begleiten.

Die anwesenden Stadtratsmitglieder der fünf Fraktionen bestätigten einstimmig das Kurortentwicklungskonzept. Über das Thema Hotel wurde im Rat auch im nicht öffentlichen Teil diskutiert. „Da waren sich alle Fraktionen einig, das Vorhaben voranzutreiben. In der nächsten Sitzung des Stadtrates am 25. Februar wird der Grundsatzbeschluss ein Tagesordnungspunkt sein“, sagte Strejc unserer Redaktion. Im gleichen Atemzug betonte er, dass man noch am Anfang stehe.

Für Betreuung der Kinder müssen die Eltern mehr zahlen

Mehrheitlich, die Fraktion Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GfBF) enthielt sich, beschloss der Stadtrat eine neue Gebührensatzung für die fünf Kindergärten der Stadt, die alle in ihrer Trägerschaft sind. Eine Vereinheitlichung der Satzung war nötig, weil es die Eingliederung von Ringleben und Ichstedt als Ortsteile gab. Die bisherige Satzung der Stadt war bereits einige Jahre alt, es wurde neu kalkuliert. Es gibt weiterhin eine Staffelung der Eltern-Beiträge entsprechend des Einkommens.

Ab März sollen die Eltern monatlich etwa 30 Euro mehr zahlen als bisher, im kommenden Jahr erhöht sich dieser Betrag noch einmal um etwa 15 Euro. „Wir berechnen nicht mehr das Kindergeld beim Einkommen der Eltern mit“, sagte Strejc. Das Verpflegungsgeld in den Kindergärten für Frühstück, Vesper und Getränke erhöht sich von täglich ein Euro auf 1,50 Euro. In der Einrichtung Kyffhäuserzwerge in Ichstedt gibt es eine kleine Abweichung.

Einstimmig sprach sich der Rat für die neue Benutzungssatzung der Kindergärten aus. In Ichstedt wird es keine zweiwöchige Schließzeit im Jahr mehr geben. Die Öffnungszeiten seien in den fünf Kindergärten der Stadt nicht mehr starr, sondern in der Regel montags bis freitags von 6 bis 17 Uhr. Es gebe, wie der Bürgermeister sagte, Einrichtungen, die auf Wunsch der Eltern die Kinder ab 5.45 Uhr aufnehmen.