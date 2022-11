Nach der Ersatzvornahme durch das Landratsamt ist von dem Bach’schen Haus in der Arterner Wasserstraße nur noch ein Schutthaufen übrig geblieben.

Baufirma fehlt’s in Artern an Adblue und Personal

Artern. Das sogenannte Bach’sche Haus ist seit 2019 ein Schutthaufen. Eine Baufirma konnte nun wegen zwei Problemen nicht an die Arbeit gehen.

Wochenlang tat sich nichts in der Wasserstraße 9 in Artern. Wegen Einsturzgefahr ließ der Landkreis das Bach’sche Haus 2019 abreißen. Eine Baufirma sollte sich nun um den Rest kümmern und den Schandfleck im Stadtzentrum beräumen. Den bisherigen Arbeitsstillstand begründete die Baufirma mit der Adblue-Situation auf dem Markt und Personalengpässen, so Bauamtsleiterin Antje Große. Das Beräumen soll nun im Januar 2023 weitergehen.