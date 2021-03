Bauleistungen für Sondershäuser Göldner vergeben

So sieht der Baufortschritt am Göldner aus.

Für die weiteren Umbauarbeiten am Sportzentrum Göldner in Sondershausen hat der Hauptausschuss der Stadt Sondershausen am Donnerstagabend mehrere Bauleistungen vergeben. Tischlerarbeiten für rund 58.000 Euro wird eine Eichsfelder Firma übernehmen. Den Zuschlag für Malerarbeiten und das Wärmedämmsystem erhielt eine Firma aus Nordhausen. Hier laufen Kosten von rund 152.000 Euro auf. Die Entscheidungen fielen einstimmig.