Nur geringe Schäden hat das Sturmtief "Kirsten" im Kyffhäuserkreis angerichtet. Am Mittwochabend ließ eine Böe an der Waldgaststätte Sennhütte in Bad Frankenhausen ein Baum umstürzen. Dies zog das Dach eines Bungalows in Mitleidenschaft. Es entstand geringfügiger Sachschaden. In Greußen und bei Wiehe drohte jeweils ein Baum umzustürzen. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten jeweils die Gefahrenstelle. Auch zuvor hatte es im Kreis durch den Sturm nur zwei umgestürzte Straßenbäume sowie einen kleineren Dachschaden in Bad Frankenhausen gegeben.