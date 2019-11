Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baum gepflanzt, statt zu feiern

Nein, feiern wollte man das 25-jährige Bestehen nicht. Das machte man zu den beiden runden Jubiläen. Es gab die Idee von der Vereinsvorsitzenden Petra Wäldchen, es sollte etwas Nachhaltiges sein, einen Baum zu pflanzen. Zum einen, um etwas für die Natur zu tun; zum anderen, um für ein weiteres Stück Grün in der Kurstadt zu sorgen. Zahlreiche Mitglieder des Heimat- und Museumsvereins Bad Frankenhausen waren am Mittwochnachmittag auf die Wiese vor dem Regionalmuseum im Schloss zur Baumpflanzaktion gekommen. Man hatte sich für einen Speierling entschieden. Den kaufte der Verein von einem Gartenbaubetrieb der Stadt.

Das Pflanzen führten Mitarbeiter der Stadtwerke durch, Vereinsmitglieder griffen zu Spaten und Gießkanne. Ein Hauch von Feierstimmung gab es doch, es wurde mit Sekt angestoßen – zum 25-Jährigen und damit der Baum, den die Vereinsmitglieder mit Wasser versorgen wollen, gut wächst. Und natürlich wird am Baum auch noch eine kleine Tafel aufgestellt, um an die Aktion zu erinnern.

Am 8. Februar 1994 war die Gründung des Heimat- und Museumsvereins. Er hat es sich auf die Fahne geschrieben, das Regionalmuseum, das sich im einstigen Schloss befindet, zu unterstützen. Im ersten Jahr gehörten 60 Frauen und Männer zur Gemeinschaft, seit geraumer Zeit sind es, wie die Vereinsvorsitzende auf TA-Nachfrage sagte, konstant um die 90. Sie kommen in erster Linie aus Bad Frankenhausen.

Etwa zehn Jahre nach der Vereinsgründung gab es in der Stadtverwaltung und im Stadtrat Diskussionen, ob und in welchem Umfang man sich die sogenannten freiwilligen Leistungen, dazu gehört auch das Regionalmuseum, leisten kann. Die Diskussion war ziemlich schnell wieder beendet. Man besann sich auf den Erhalt, die Bedeutung des Museums für die Stadt und Region. Kurz kam sie wieder auf, als von einem Schlosshotel die Rede war. Das ist Geschichte.

Der Heimat- und Museumsverein unterstützt das Museum finanziell bei nötigen Restaurierungsarbeiten von Objekten. Das waren beispielsweise Bleiglasfenster, ein Zinnfigurendiorama und Pauken (Frankenhausen ist die Wiege des ersten deutschen Musikfestes). Derzeit gibt es eine Spendenaktion für die Restaurierung eines Gemäldes im Festsaal des Museums. Zudem helfen Vereinsmitglieder bei der Absicherung des Kassendienstes im Museum oder wenn Veranstaltungen sind.

Was auch die Vereinsmitglieder freut, die Vortragsreihe des Museums hat sich seit Jahren etabliert und es gibt eine große Besucherresonanz. Die Veranstaltung findet, außer im Juli, August und Dezember, an jedem dritten Dienstag im Monat statt. Der Verein unterstützt finanziell, wenn Kosten für Referenten anfallen. Im Juni ist traditionell der Vortrag eine Stadtführung. Im Januar ist die Tochter der Vereinsvorsitzenden, Jana Wäldchen, zu Gast. Sie stellt die App „Flora Incognita“ vor.

Jeden vierten Donnerstag im Monat trifft sich der Verein zum Stammtisch. Noch im Schloss, doch wenn dann die Tourist-Information hier einzieht, an einem anderen Ort, da ist man mit dem Haus am Kurpark im Gespräch. Sehr beliebt sind bei den Vereinsmitgliedern die Wanderungen und Wanderfahrten.

Im kommenden Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: 100 Jahre Museum. Der Verein will sich da natürlich einbringen, die Mitglieder sind derzeit bei der Ideenfindung. Am 3. Mai 1920 fasste der Vorstand der „Günther-Stiftung für die Unterherrschaft des Freistaates Schwarzburg-Rudolstadt“ den Beschluss zur Gründung eines Museums. Dem Vorschlag stimmte der Stadtrat Frankenhausen wenige Monate später zu. Landrat Reinbrecht bestimmte Schloss Frankenhausen als zukünftigen Sitz des Museums. Den Aufbau und die Leitung des Museums übertrug der Stiftungsvorstand Alfred Berg (1876 - 1945), er war Lehrer am damaligen Realprogymnasium Frankenhausen.