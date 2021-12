Baumkuchen löst in Oldisleben Rotkäppchen ab

In der Goethe Schokoladentalermanufaktur in Oldisleben freuen sich die Mitarbeiter – im Bild Kathrin Biesick – über den Großauftrag eines einheimischen Unternehmens. Weil zur Zeit kaum noch Besucher kommen, hat das Unternehmen seine Rotkäppchen-Ausstellung und auf Baumkuchen umgestellt.

Oldisleben. Die Pandemie zwingt die Goethe-Chocolaterie zum Kurswechsel, obwohl der Werksverkauf für alle Kunden uneingeschränkt geöffnet ist.

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch des guten Essens. Gern kommen Lebkuchen, Stollen und Plätzchen auf den Tisch, liegen Trüffel und Pralinen als Präsente unterm Tannenbaum. In Oldisleben bekommt die Goethe-Schokoladentalermanufaktur von Weihnachtstrubel derzeit aber wenig zu spüren.

Dabei war der an sieben Tagen die Woche geöffnete Werksverkauf mit gläserner Produktion in den letzten Jahren voll um diese Zeit. Besucher kamen zum Schauen und Kaufen. Die jährliche Weihnachtsausstellung zog Neugierige bis weit über die Kreisgrenzen hinaus an, und zum Fotoshooting mit der Hauptfigur des jeweiligen Märchens hatten die Kinder ihren großen Auftritt.

2G-Regel gilt nur im Cafe´

Und nun? Alle Kurse rund um die Herstellung süßer Köstlichkeiten mussten abgesagt werden. Wie auch alle sonstigen Veranstaltungen, die Besucher in größeren Mengen anziehen könnten, berichtet Geschäftsführerin Karin Finger. Und im hauseigenen Café herrscht 2G.

Als Grund für die ausbleibenden Besucher vor allem im Werksverkauf vermutet die Firmenchefin die allgemeine Unsicherheit um die sich nahezu ständig ändernden Pandemiebestimmungen. Zutritt zum Betrieb nur noch für Geimpfte und Genesene? Oder auch für Getestete? Oder lediglich mit Maske? „Bei unserem Werksverkauf gelten die Regeln für Lebensmittelmärkte. Das heißt: Jeder hat Zutritt ohne Einschränkungen“, stellt Karin Finger klar. Natürlich ist wie überall der Mund-Nase-Schutz Pflicht.

Pralinen-Herstellung läuft auf Hochtouren

In der gläsernen Produktion läuft die Herstellung von Pralinen an diesem Tag auf Hochtouren. Die Chocolatiers haben kurzfristig einen größeren Auftrag aus der Region abzuarbeiten: Kurz vor Weihnachten möchte ein Unternehmen damit meist seine Mitarbeiter oder Kunden mit kleinen Präsenten beglücken. Über den Auftrag habe sie sich riesig gefreut. „Bis Oktober hatten wir noch so viele Aufträge, dass wir Weihnachtsaufträge gar nicht mehr annehmen konnten, weil wir befürchten mussten, dass wir das nicht schaffen“, schildert die Geschäftsführerin.

Doch mit der Verschärfung der Coronamaßnahmen kehrte in der Produktion plötzlich Totenstille ein. Auf einmal waren Weihnachtsfeiern und sonstige Anlässe zum persönlichen Dankesagen vom Tisch, für die der Oldislebener Schokoladenhersteller in der Vorweihnachtszeit sonst immer reichlich für Businesskunden produziert. „Wir haben zwar noch unser Online-Geschäft. Aber der Anteil an unserem Gesamtgeschäft ist nicht so, dass es uns rettet“, räumt Karin Finger ein. Es ist das zweite Weihnachten mit herben Verlusten für den Betrieb. Mit Beginn des Lockdowns vor einem Jahr hatte die Manufaktur fast ihre komplette Produktion zur Tafel gebracht.

Märchenausstellungwird kurzerhand umgestaltet

In dieser Woche hat der Hersteller gehobener Schokoladen- und Konditorerzeugnisse, der auch Liköre und Fruchtaufstriche herstellt und eine Kaffeerösterei betreibt, einen Kurswechsel eingeleitet. „Corona zwingt zu neuen Wegen und erfordert unser Umdenken“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. „Unsere Märchenausstellung mit zahlreichen Schokoladenschaustücken zum Thema ,Rotkäppchen’ wird fast gar nicht mehr besucht. Deshalb schwenken wir jetzt auf unseren Baumkuchen um.“

Am Dienstag wurde die Märchenausstellung umgestaltet, um Platz für die schichtweise über der Gasflamme gebackene Kuchenspezialität zu machen, an der Baumkuchenbäckerin Renate Hahn schon seit Tagen arbeitet. Die Rezepte stammten von ihrer Urgroßmutter, berichtet Karin Finger. „Der Baumkuchen wurde in Cottbus erfunden, und meine Familie betrieb in der Nähe von Cottbus eine Bäckerei. Das war in der Zeit von 1896 bis 1945“. Der Baumkuchenladen wird ab Mittwoch (8. Dezember) geöffnet sein.

Besucht werden kann die Chocolaterie von Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.