Baumschutzsatzung ist Thema im Stadtrat von Roßleben-Wiehe

Gefällte Bäume in Roßleben in der Karl-Marx-Straße.

Zu seiner letzten Sitzung des Jahres trifft sich der Stadtrat von Roßleben-Wiehe am 10. Dezember, Donnerstag, 19 Uhr im Festsaal des Stadtparks Wiehe. Ein zentraler Punkt wird die Baumschutzsatzung sein. Zudem geht es um die Mitgliedschaft der Stadt im Verein IG Unstrutbahn und die Berufung eines sachkundigen Bürgers in den Ausschuss für Kultur, Soziales und Jugendfragen. Auch Beschlüsse zum Neubau einer Bushaltestelle in der Glück-Auf-Straße in Roßleben sowie zur Photovoltaik-Anlage „An der Verladung“ auf dem Gelände des ehemaligen Kaliwerkes stehen auf der Tagesordnung.