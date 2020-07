Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baustellen sorgen für Behinderungen

Artern: Baumaßnahme für KAT Obere Magdalenenstraße, Weinberg, Lindenstraße, Steile Hohle mit abschnittsweiser Vollsperrung bis Ende November.

Ebeleben: Vollsperrung der Wilhelm-Klemm-Straße ab Herrmann-Töppe-Straße in Richtung Buswendeschleife wegen Kanalarbeiten, 20. Juli bis 28. August.

Friedrichsrode:Bohrpfahlgründung am Ortsausgang an L 1016. Bauzeit verlängert bis Ende des Jahres.

Göllingen: Arbeiten an der Wipperbrücke am Ortsausgang, bis 30. August gesperrt. Umleitung ab Rottleben über Bendeleben, Hachelbich nach Göllingen. Umfahrung nur für Rettungsdienst.

Greußen/Grüningen: Kabelverlegung für Telekom. Halbseitige Sperrung mit Ampel in der Nordhäuser Straße (B 4) zwischen Shell-Tankstelle und Schleifweg in Greußen bis Ende August. In Grüningen Restarbeiten noch bis Ende Juli.

Himmelsberg: Fahrbahnsanierung bis Immenrode 20. bis 31. Juli.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth: Kabelverlegung bis Ende August.

Roßleben-Wiehe: Kabelverlegung in Roßleben und Wiehe und Richtung Donndorf bis Mühle Langenroda bis Ende Juli.

Rottleben: Halbseitige Sperrung des Verkehrs bis 7. August im Bereich Anbindung Barbarossastraße-Bahnhofstraße wegen Kabelverlegearbeiten an der Bahnhofstraße. Verkehr wird durch Ampeln geregelt.

Schernberg: Wegen Erneuerung der Deckschichten vom 20. bis 31. Juli auf K5 in Schernberg sowie K9 Oberspier-Hohenebra Vollsperrung mit Umleitungen.

Schönfeld: Arbeiten an der Ortsumgehung. Straße von Ringleben in Richtung Borxleben gesperrt. Umleitung nach Borxleben über Ichstedt. Dauer: bis Ende September.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis