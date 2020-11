Beauftragte für Städtepartnerschaft trafen sich

Seit diesem Jahres sind in Einbeck und Artern neue Partnerschaftsbeauftragte aktiv. Für Einbeck übt Ratsherr Alexander Kloss dieses Ehrenamt aus und für die Stadt Artern Frank Meyer. Die beiden Partnerschaftsbeauftragten haben sich jetzt zum ersten Mal persönlich getroffen.

Unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften trafen sich Kloss und Meyer jetzt in Göttingen – quasi auf halber Strecke – zum Gedankenaustausch und Planung möglicher nächster Projekte. Dabei haben die beiden Kommunalpolitiker zunächst drei Hauptthemen abgestimmt, die sie in den nächsten Monaten anstoßen wollen. „Da eine Städtefreundschaft immer vom generationsübergreifenden Austausch und der Begeisterung junger Menschen daran lebt, soll ein Schwerpunkt die gegenseitige Begegnung von Schülern und Jugendlichen beider Städte sein“, sagt Alexander Kloss. Die Finanzierung der Beförderungskosten stelle die Schulen vor eine große Herausforderung. Das aktive Einwerben von Sponsorengeldern ist hier ein erster Lösungsansatz, dem sich die beiden Partnerschaftsbeauftragten nun widmen wollen. Den zweiten Fokus möchten sie auf der Vernetzung der Kunst- und Kulturszenen beider Städte legen. Sowohl in Artern als auch in Einbeck gibt es Interesse an gegenseitigen Ausstellungen. Das Ziel ist hier, Kontakte zu vermitteln und Netzwerke miteinander zu verknüpfen. Der dritte Punkt beschäftigt sich mit der Musik. Das in Artern und weit über die Kyffhäuserregion hinaus bekannte Schalmeienorchester soll auch die Einbecker mit seiner außergewöhnlichen Musik begeistern. Angedacht sind Auftritte etwa im Rahmen des Eulenfestes oder bei Schützenumzügen.

Das erste persönliche Treffen soll der Auftakt einer vertrauensvollen, herzlichen Zusammenarbeit sein, sind sich Kloss und Meyer einig. Gegenbesuche in den jeweiligen Partnerstädten sollen im kommenden Jahr stattfinden, wenn auch die Infektionslage dieses hoffentlich wieder zulasse. Zudem haben sich beide verständigt, möglichst den jeweils anderen zu bedeutenden Stadtfesten oder sonstigen wichtigen Anlässen durch die Rathäuser einladen zu lassen.