Beherzter Bürger sperrt in Oldisleben Dieb im Transporter ein

Oldisleben Auf frischer Tat hat ein Zeuge einen Mann beim Diebstahl erwischt – und ihn kurzerhand im Transporter eingesperrt. Dort randalierte er und versuchte, zu flüchten.

Am Donnerstagabend ist ein Mann in einen unverschlossenen Transporter in Oldisleben eingedrungen und wollte diverses Werkzeug aus dem Fahrzeug stehlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte das ein Bürger, sperrte ihn ein und alarmierte die Polizei.

Der aggressive Mann habe dann in dem Transporter randaliert und versucht, wieder herauszukommen. Dennoch konnte der Zeuge ihn bis zum Eintreffend er Polizisten festhalten.

Verdächtiger leistet Widerstand

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der überführte Dieb mehrfach Widerstand gegen die Polizisten und beleidigte diese. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann zudem ein Haftbefehl vor. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und hat sich nun in weiteren Strafverfahren zu verantworten.

