Der Ortschaftsrat hat sich dazu bekannt, im Salineareal anzupacken. Auf der jüngsten Sitzung erklärten sich die Ratsmitglieder grundsätzlich bereit, viel Geld aus den eigenen Ersparnisse in die Hand zu nehmen.

Auch der Gebäudetrakt im Schwimmbad ist völlig baufällig. Foto: Patrick Weisheit

Der Stadtrat hatte zuvor beschlossen, einen Fördermittelantrag beim Bund für das Salineareal zu stellen. Dabei kann die Stadt bei Aufnahme ins Programm mit bis zu 90 Prozent Förderung rechnen. Dabei warf der Arterner Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke) ein, dass die nötigen Eigenmittel in der Höhe zwischen 300.000 und 500.000 Euro aus der Hochzeitsprämie der Ortschaft Artern kommen könnte. Dies wiederholte er vor den Ortschaftsräten und stieß auf offene Ohren, weil sowohl im Schwimmbad als auch im Stadion die Gebäude in marodem Zustand sind.

Von einem möglichen Leuchtturmprojekt sprach Ratsmitglied Thomas Jentzsch (SPD) und Diana Zimmermann (Parteiunabhängige Bürger) sagte, dass dies eine einmalige Chance sei, in Artern etwas Neues zu schaffen. Allerdings, so mahnte sie, solle im Haushalt der Stadt weiter nach Sparmöglichkeiten gesucht werden, um den Anteil aus der Hochzeitsprämie so gering wie möglich zu halten. Ob Artern ins Förderprogramm des Bundes kommt, entscheidet sich im kommenden Frühjahr.