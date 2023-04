Benefizkonzert in Bad Frankenhausen

In der Unterkirche Bad Frankenhausen findet am 27. April ein Benefizkonzert des Lionsclubs statt, das von Musikschülerinnen und -schülern gestaltet wird.

Bad Frankenhausen. Musikschüler gestalten Programm, Organisator des Abends ist der Lionsclub

Am Donnerstag, 27. April, findet um 19 Uhr in der Unterkirche in Bad Frankenhausen ein Benefizkonzert statt. Organisator ist der Lionsclub Bad Frankenhausen, der mit Spenden unter anderem schon seit vielen Jahren die Arterner Tafel unterstützt. Das musikalische Programm an diesem Abend wird Herr Uhlig von der Musikschule Sondershausen mit seinen Musikschülerinnen und -schülern gestalten, teilt Juliane Otto mit.