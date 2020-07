In der Volkshochschule in Artern finden die Sprechtage für Handwerker der Handwerkskammer Erfurt statt.

Artern. Die Handelskammer Erfurt bietet bis zum November vier kostenlose Sprechtage für Handwerker in der Volkshochschule Artern an.

Beratung für Handwerker in Artern

Die Betriebsberater der Handwerkskammer Erfurt beraten sowohl Existenzgründer und Betriebsnachfolger als auch Inhaber bestehender Handwerksbetriebe individuell.

Neben der telefonischen Beratung und der Vor-Ort-Beratung im Betrieb gibt es auch Sprechtage. Die nächsten in Artern finden am 23. Juli, 27. August, 24. September, 22. Oktober und 26. November in der Volkshochschule, Puschkinstraße 58 in Artern statt.

Betriebe und Existenzgründer sind aufgerufen, die kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen. Eine vorherige Anmeldung beim Regionalen Service-Center der Industrie- und Handelskammer in Nordhausen bei Steffi Dirumdam ist erforderlich.

Vorherige Anmeldung unter Telefon: 03631/908216 oder per E-Mail an: dirumdam@erfurt.ihk.de