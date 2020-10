Das Wohngebiet Am Königstuhl in Artern aus der Vogelperspektive.

Beratung soll Probleme in Artern ausräumen

Am Montag dieser Woche begann der Rückbau in der Turnhalle am Königstuhl. Bald soll der Abriss des Gebäudes erfolgen. Aber schon jetzt gibt es Streit zwischen der Arterner Stadtverwaltung und dem Landratsamt. Überdies haben sich Anwohner über Behinderungen beschwert. Eine öffentliche Beratung soll nun Lösungen bringen.