Beratung zu Wasser und Boden

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein aus Mittweida in Sachsen, bietet weiterhin eine Beratung und Untersuchung von Wasser- und Bodenproben an. Da dies aufgrund der Corona-Krise im Augenblick nicht in Form von Beratungsveranstaltungen und Messterminen stattfinden kann, ist es möglich, die zu bestimmenden Proben auf dem Postweg an den Verein zu senden. Sobald es die Lage gestattet, wird die Arbeitsgruppe wieder auf Tour gehen.

Die erste Beratung zur Vorgehensweise ist auch möglich unter Telefon: 03727/976310.