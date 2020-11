Beratungen bei VdK vorerst auf Distanz

Wegen der aktuellen Lage sieht sich der Sozialverband VdK in der Verantwortung, in sämtliche Geschäftsstellen für den öffentlichen Publikumsverkehr zu schließen. Der Verband teilte mit, dass Anfragen nur noch telefonisch, postalisch oder per Mail bearbeitet werden. Persönliche Beratungen seien unter Telefon: 03631/6 58 89 01, unter Telefax: 03631/6 58 89 02 oder perMail an Katja.Strohmeyer@vdk.de zu vereinbaren.