Artern. Aufgrund von Urlaub findet die nächste Sprechstunde des VdK Artern erst am 4. August statt.

Beratungsstelle der VdK in Artern geschlossen

Bis zum 31. Juli bleibt die VdK-Beratungsstelle an der Leipziger Straße 17 in Artern geschlossen. Die nächste Sprechstunde mit Termin findet am 4. August von 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr statt.

Mitglieder, bei denen es um die Wahrung von Fristen zur Klageeinreichung oder anderen dringenden Problemen geht, können sich an die VdK-Bezirksgeschäftsstelle in Nordhausen unter Telefon: 03631/47 72 80 wenden.