Beim Blutbuchenfest des Hainleite-Wanderklubs am Wilden Mann geht es immer gesellig zu.

Berglauf, Tanz, Travestie und Sinfonie am Kyffhäuser

Kyffhäuserkreis. Bunter Veranstaltungsmix aus Sport, Kunst und Unterhaltung wartet dieses Wochenende auf Unternehmungslustige im Kyffhäuserkreis

45. Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen

2500 Läuferinnen und Läufer, Mountainbiker und Wanderer aus der ganzen Republik werden am Samstag beim 45. Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen erwartet. 8.30 Uhr fällt das Startsignal für den Marathon. Weitere Startzeiten: 9.15 Uhr 13 Kilometer, 9.30 Uhr Halbmarathon, 9.45 Uhr Bambini-Lauf der Kindergartenkinder um den Schlossplatz, 10.15 Uhr Schülerlauf, 10.45 Uhr 6 Kilometer. Die Wanderer auf allen Strecken starten immer fünf Minuten nach den Läufern. Ab 13 Uhr starten E-Mountainbiker die Mountainbike-Rennen. Nachmeldungen am Starttag sind möglich.

Diskussion über Agrarwirtschaft und Landeigentum

Am Samstag findet im Panorama-Museum Bad Frankenhausen die Tagung „Land. Wirtschaft. Kollektiv. Wem gehört das Land?“ statt. Die Evangelische Akademie Thüringen lädt zur Diskussion über Agrarwirtschaft und Landeigentum in Ostdeutschland in Geschichte und Gegenwart ein. Die Teilnahme inklusive Eintritt in das Museum ist kostenfrei. Anmeldung unter www.ev-akademie-thueringen.de/veranstaltungen

Abgründiges Katz- und Mausspiel im Haus der Kunst

Premiere am 14. April im Haus der Kunst in Sondershausen: Ute Schmidt und Jochen Ganser vom Rudolstädter Schauspielensemble liefern sich im Psycho-Thriller „Die Katze im Käfig“ in den Rollen der Patricia Highsmith und des Edward Ridgeway ein abgründiges Katz- und Mausspiel, bei dem irgendwann nicht mehr erkennbar ist, wer Katze und wer Maus ist. Nächste Aufführung: Samstag, 19.30 Uhr.

Hainleite-Wanderer nehmen Kurs auf Blutbuchenfest

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen veranstaltet am Samstag sein 21. Blutbuchenfest. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Cruciskirche. Auf zwei Touren geht es zum Wilden Mann. Route 1: Cruciskirche-Haardt-Pfaffenteich (13 Kilometer), Route 2: Cruciskirche (bis Schersental mit Auto)-Rabental (6 Kilometer), Schwierigkeitsgrad: mittel.

5. Sinfoniekonzert stimmt auf Frühling ein

Im Zentrum des 5. Sinfoniekonzertes des Loh-Orchesters Sondershausen steht an diesem Wochenende die Natur als Impulsgeber großartiger Kompositionen. Zur Aufführung gelangen am Samstag und Sonntag jeweils 18 Uhr im Achteckhaus Antonín Dvořáks „V Přírodě“ („In der Natur“) op. 91, Einojuhani Rautavaara „Cantus arcticus“, ein Konzert für Vögel und Orchester, und Ludwig van Beethovens 6. Sinfonie, „Pastorale“.

Allmenhäuser Bauerntheater gibt Zugabe

Wegen der guten Resonanz auf die Vorstellungen im vergangenen Jahr führt das Allmenhäuser Bauerntheater das selbst geschriebene Stück „Wenn du denkst, die Kasse ist leer...“ an diesem Wochenende im Thüringer Landhaus erneut auf. Vorstellungsbeginn: Samstag, 18 Uhr, Sonntag, 16 Uhr.

Stadtführung durch Sole-Heilbad

Einer Stadtführung durch Bad Frankenhausern können sich Interessierte am Sonntag um 10 Uhr anschließen. Während des 1,5-stündigen Rundgangs (Treffpunkt: Tourist-Information) wird die Kurstadt mit der über tausendjährigen Stadtgeschichte an der Seite eines erfahrenen Gästeführers erkundet.

Schräg-schrille Show für Freunde der Travestie

Die Revue „Zauber der Travestie – das Original“ ist am Sonntag im Sondershäuser Haus der Kunst zu erleben. Die schräg-schrille Show steigt um 17 Uhr. Geboten werden verschiedene Show Acts, Tanz und Livegesang. Weitere Auskünfte: Stadtinformation Sondershausen, Telefon: 0 36 32 / 62 28 22.

Frühlingstanz mit Disco-Classics

Frühlingstanz mit Nightfever heißt es am Samstag ab 21 Uhr in der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen. Die Live-Band aus Leipzig zündet mit „Alltime Disco Classics“ ein Feuerwerk aus Groove und Glamour. Einlass ist ab 20 Uhr, Eintritt: 15 Euro.

Mit Museumsflohmarkt in die neue Saison

Mit seinem 5. Museumsflohmarkt startet das auch von Besuchern aus dem Kyffhäuserkreis frequentierte Heimat- und Technikmuseum Großmehlra bei Schlotheim am Samstag in die neue Saison. Ab 10 Uhr können unter dem Motto „Wer suchet, der findet“ nicht nur historische Raritäten von der Taschenuhr über Ost-Motorrad und West-Moped bis zum legendären Lanz-Traktor erworben, sondern auch die Ausstellungsräume sowie erweiterten Sammlungen bewundert werden. 18 Uhr steigt eine Trödelparty.

In Memleben der Klostergeschichte auf der Spur

Kloster Memleben lädt am Samstag um 11.30 Uhr zu einer öffentlichen Führung ein. Teilnehmer erhalten einen Überblick über die wechselvolle Klostergeschichte, besichtigen den Garten und die imposante Architektur der zwei ehemaligen Klosterkirchen mit spätromanischer Krypta.