Das Fest findet am Petersenschacht statt.

Bergmannsfamilientag in Sondershausen ist wettergeschützt

Sondershausen. Die Veranstalter freuen sich trotz mäßiger Wetterprognosen auf viele Gäste.

Der vom Bergmannsverein Glückauf Sondershausen bereits angekündigte Bergmannsfamilientag am Samstag, 28. August, findet wie geplant auch bei schlechter Wetterlage statt. Die Veranstaltung beginnt, wie geplant, 11 Uhr auf dem Gelände des Petersenschachtes. Die Räumlichkeiten auf der Ackersohle können genutzt werden, so dass unabhängig vom Wetter ein geselliges Beisammensein zum musikalischen Frühschoppen und am Nachmittag eine gemütliche Kaffeezeit stattfinden kann, teilen die Veranstalter mit.