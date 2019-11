Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beschluss zum Bürgerbus in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Zur Einführung eines Bürgerbusses in der Stadt Bad Frankenhausen soll es an diesem Donnerstagabend, 28. November, in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates einen Beschluss geben. Das Gremium tagt ab 18 Uhr im Rathaussaal öffentlich. Zudem geht es um die Vergabe von Planungsleistungen im Kindergarten „Pfiffikus“ Ringleben und die Anschaffung von Atemschutztechnik für die freiwilligen Feuerwehren Bad Frankenhausen sowie in der fünf Ortsteile. Traditionell gibt es in der November-Sitzung Berichte über die Arbeit des Kinder- und Jugendstadtrates sowie des lokalen Bündnisses Frankenhäuser Familienband (FFB). In der Sitzung wird zudem das Konzept zum stufenweisen Einsatz von Einweggeschirr und Einwegbesteck vorgestellt. Weitere Themen sind Bebauungspläne. (red)