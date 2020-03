Besucher werden das Haus nicht wiedererkennen

Ein ständiges Ein- und Ausgehen vieler Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters und sozialen Standes war bis vor rund eine Woche der Normalzustand im Mehrgenerationenhaus der Stadt Roßleben-Wiehe. Seit der Schließung aufgrund der Coronavirus-Epidemie ist in den Räumlichkeiten, wie auch in zahlreichen anderen sozialen Einrichtungen des Kreisjugendrings im Landkreis, ungewohnte Ruhe eingekehrt.

Während der Alltag aus den Räumen verschwunden ist, sind die Mitarbeiter und viele freiwillige Helfer trotzdem täglich vor Ort und nutzen ihre Zeit anderweitig. „Langweilig wird uns garantiert nicht, denn es gibt genügend Sachen zu erledigen, die ansonsten im schnelllebigen Alltag liegenbleiben müssen“, sagt die Einrichtungsleiterin Susanne Kammlodt im Gespräch mit unserer Zeitung. Dazu gehöre unter anderem, dass alle gemeinsam ihre Büros aufräumen und ausmisten können. „Wir haben hier Akten seit dem Jahr 2004 liegen. Die können wir alle mal in Ruhe durchgehen und gegebenenfalls auch aussortieren, um Platz zu schaffen“, sagt Mitarbeiterin Elke Zänker. Dies sei auch eine gute Vorbereitung auf den Umzug der Einrichtung in das benachbarte Sozialzentrum, der perspektivisch auf dem Programm steht. Es sei, so Zänker, im Hinblick darauf auch nicht verkehrt, sich schon jetzt von unnötigen Dingen trennen zu können. Auch stehe in diesem Jahr ein neues Interessenbekundungsverfahren zur erneuten Zertifizierung der Einrichtung an. Dafür könne sie nun auch in aller Ruhe die Anträge stellen.

Außerdem nutzen die Mitarbeiter die Gelegenheit, um das Haus grundlegend zu reinigen und zu renovieren. „Wir haben bislang mit uns gerungen, um eine Renovierung in diesen Räumen noch Sinn macht, aber jetzt tun wir es“, sagt Susanne Kammlodt. Sie freue sich schon auf die Reaktionen der Besucher nach Ende der Schließung. Bis dahin sei die Einrichtung stets telefonisch erreichbar und die Mitarbeiter auch bereit, älteren Mitmenschen etwa bei Besorgungen zu unterstützen. Dies sei aber nur ein Ausnahmeangebot in der aktuellen Situation. „Wenn dieser ganze Ausnahmezustand auch etwas Gutes hat, dann ist es, dass wir hier auch mal Durchschnaufen und zur Besinnung kommen können“, sagt Susanne Kammlodt.