Betriebe sollen Kurzarbeit zur Weiterbildung nutzen

Kyffhäuserkreis. Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten appelliert an Firmen im Kyffhäuserkreis.

Damit Kurzarbeit keine verlorene Zeit ist: Betriebe im Kyffhäuserkreis sollen sich stärker als bislang um die berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiter kümmern. Dazu ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf. „Während der Corona-Pandemie können viele Beschäftigte gar nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeiten. Die Firmen sind gut beraten, jetzt die hohen staatlichen Zuschüsse für die Qualifizierung abzurufen“, so NGG-Geschäftsführer Jens Löbel.

Mit dem Qualifizierungschancengesetz können Unternehmen seit 2019 staatliche Zuschüsse für Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Beschäftigten erhalten. Dies sei laut Löbel bislang zu wenig genutzt worden. „Hier müssen die Firmen dringend nachlegen“, betont Löbel.

Für Hotels, Pensionen und Gaststätten, die hart von Corona getroffen wurden, sei das Gesetz eine große Chance. Unter Servicekräften und Hotelangestellten wäre in puncto Weiterbildung viel Luft nach oben. „Denn in den letzten Boom-Jahren war für viele Betriebe dafür kaum Zeit“, so Löbel.

Laut Arbeitsagentur beschäftigt das Gastgewerbe im Kyffhäuserkreis rund 1100 Menschen, in der Ernährungsindustrie arbeiten 800 Beschäftigte.

Weitere Informationen im Netz unter: kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/