Bettelumzug in Ringleben mit Erbsbären und Goldenem Buch

Strahlender blauer Himmel und Sonnenschein nach frostiger Nacht, wer hätte das gedacht!? Da musste selbst der disziplinierteste Erbsbär passen und unterwegs die Plüschmaske lüften, um nicht umzufallen wegen des Hitzestaus. Angeführt von den Erbsbären zogen die Narren des Ringlebener Carnevalsclubs (RCC) am Samstag wieder fröhlich von Haus zu Haus durch den Ort.

Schon von Weitem sah und hörte man die bunte Schar: Kostümierte Fußtruppen hatten sich auf den Weg gemacht, einige führten Wagen mit, die sie gestaltet hatten oder in denen der Nachwuchs saß, der noch nicht so richtig mithalten konnte.

Verkleidet als Käfer, Clowns, Hexen und Gärtner

Als wilde Tiere tapsten sie durch die Gegend, als Käfer, Clowns, Hexen und Gärtner. Die Herren vom Vereinsvorstand trugen wie immer Frack und Zylinder. Denn schließlich haben sie eine Mission: Spenden zu sammeln für die Vereinskasse und den Verein.

Der Bettelumzug hat Tradition in Ringleben. Er steht nicht am Ende der Saison, sondern am Anfang. Denn die Einnahmen fließen in die Ausgestaltung der neuen Saison. Die beginnt für die Ringlebener Narren am Wochenende. „Nächsten Samstag geht’s los mit unserer ersten Abendveranstaltung“, sagt Andrea Boose, die beim RCC seit fast dreißig Jahren die Geschäfte führt und seriös ganz in Schwarz einen roten Glitzerzylinder trägt. 85 Mitglieder zählt der Verein, wobei die Zahl der Mitwirkenden weitaus höher ist und bei über 100 liegt. „Viele Kinder machen bei uns mit, etwa in den Tanzgruppen. Nachwuchssorgen haben wir nicht“, lächelt sie. Mangel herrsche eher bei den mittleren Altersgruppen, die im Beruf stehen, zur Arbeit pendeln oder weggezogen sind, in der Faschingszeit aber immer gerne wiederkommen in die alte Heimat.

Viele Einwohner warten schon auf die farbenfrohe Schar

Erbsbär Steven und Bärenführer Chris führen die bunte Schar an. Foto: Kerstin Fischer

Aber auch wer nicht im Verein mitmacht und auch sonst für Fasching eher wenig zu begeistern ist, hat in Ringleben ein Herz für den Verein. Das bekommen die Aktiven am Samstag wieder zu spüren. Auf seiner stundenlangen Tour klappern die Kostümierten jede Straße und jede Gasse im Ort ab. Die namentlich vom geschmückten Auto aus begrüßten und vor die Tür gerufenen Bewohner zeigen sich nicht knausrig und geben mit, was Sekt- und Schnapslager oder die Speisekammer an Hausgeschlachtenem zu bieten haben.

Viele Ringlebener warten sogar schon auf die farbenfrohe Schar, haben einen gut bestückten Campingtisch vor die Tür gestellt oder reichen Tabletts voller Gläschen und Fläschchen herum, die gleich vor Ort durch die durstigen Kehlen rinnen. Das Goldene Buch, in dem sich traditionell die Gönner verewigen dürfen, füllt sich zusehens mit weiteren Einträgen.

Zwei Abendveranstaltungen gehören zum RCC-Programm, dazu Kinder- und Seniorenfasching. Die Abendtermine sind ausverkauft.