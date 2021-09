Bewegungskurs beginnt in Artern

Artern. Bianca Schadowkse leitet einen Kurs in der VHS-Zweigstelle an der Puschkinstraße.

Am Donnerstag, 2. September, ab 10 Uhr startet das Arterner Seniorenprojekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“ mit seinem neuen Bewegungsangebot „Bianca bewegt“ mit Bianca Schadowkse. Der Kurs wird von 10 bis 11 Uhr in den Räumlichkeiten der VHS-Zweigstelle an der Arterner Puschkinstraße stattfinden und will sich an den Bedürfnissen und „Beweglichkeiten“ der Teilnehmer orientieren.

Bianca Schadowske ist eine erfahrene Trainerin, die unterschiedliche Altersklassen trainiert, von Kindertanz bis Seniorenkurs, sie führt das Studio „Tanz&Bewegung“ in Seehausen. „Frau Schadowske war sofort dabei, als ich ihr in 2020 schon von meinen Plänen berichtete. Nun endlich können wir die Idee umsetzen“, sagt Projektleiterin Monique Keßler.