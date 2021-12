Das neue Bürgerhaus an der Einbecker Straße 8 in Artern beherbergt die Stadtbibliothek sowie Räume für die Sozialinitiative Thinka und die Lebenshilfe.

Artern. Die nächste reguläre Ausleihe ist am 4. Januar möglich.

Die Bibliothek im Bürgerhaus ist bis Jahresende geschlossen. Als Grund dafür nennt die Stadtverwaltung Urlaub der Mitarbeiterin. Die Bücherei war erst im Mai in das neue Bürgerhaus am Königstuhl zurückgezogen, nachdem sie ein Übergangsquartier an der Leipziger Straße bezogen hatte. Die nächste reguläre Möglichkeit zur Ausleihe gibt es am Dienstag, 4. Januar 2022, von 10 bis 12 sowie 13 bis 18 Uhr.