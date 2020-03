Ein Schild mit der Aufschrift "Die VHS bleibt vorerst geschlossen" hängt in einer Eingangstür.

Bildungsangebote im Internet

Alle Volkshochschulen in Thüringen, sowie viele weitere im Bundesgebiet, setzen aufgrund der Corona-Pandemie ihre Präsenzkurse vorerst aus. Weiterbildung ist allerdings online gefahrlos möglich, wie der Pressereferent des Landratsamtes Kyffhäuserkreis, Heinz-Ulrich Thiele, mitteilt. In diesem Bereich hätten Volkshochschulen viel zu bieten in Form von Webinaren, Livestreams und Online-Angeboten. „Nutzen Sie doch dieses spannende Angebot und stöbern Sie auf der Website des Deutschen Volkshochschulverbandes. Bleiben Sie zuhause und nutzen Sie einen Teil Ihrer Zeit für Ihre persönliche Bildung“, schlägt Thiele vor.

Der Link hierzu zum Angebot lautet: https://www.volkshochschule.de/kurswelt/online-lernen/webinare-und-livestreams.php