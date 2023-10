Jungpflanzen von Ziersalbei, Mohn, Astern und Schafgarbe wurden am Donnerstag an der Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße/Straße der Jugend in Artern von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ortsansässigen Firma Garten- und Landschaftsbau Firma Killat (im Bild vorn Steffi John) in die Erde gebracht.